Стартовая площадка реновации: москвичи начинают праздновать новоселья

В Москве готовы к заселению первые дома по программе реновации. Они находятся в южном районе столицы. Ключи от новых квартир получат жильцы соседних ветхих трехэтажек. Новоселье уже 14 июля отпразднуют более 100 семей.

Дом с тремя подъездами и разной высотой — в десять-тринадцать этажей — вполне наглядное воплощение столичной программы реновации. Большие окна, застекленные лоджии, отделка под кирпич.

"Дом панельный, но сделан по программе "Жилище". Это особые нормативы", — поясняет замглавы департамента Москвы Александр Ломакин.

Дом на Изюмской, 55 построен в первом квартале 2017 года, в декабре его уже сдали. И вот сейчас жилищный хэппи-энд, можно заселяться. Семья Павловых в трехэтажке неподалеку очень ждала этого дня.

"Сами видите, как тут тесно, на кухне не поставить ничего, там будет 54 метра, по любому выиграем", — показывает старую квартиру Роман Павлов.

Новостройку заселят жильцы трех близлежащих трехэтажек, то есть, для них остаются привычные поликлиники, школы, детсады, магазины — в общем, вся инфраструктура этого района Южного Бутово.

"Дома рядом, инфраструктура вся есть", — добавляет замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Состояние домов, которые попали под реновацию, оставляет желать много лучшего, а новые высотки привлекают взгляд. Проект работает уже в нескольких административных округах Москвы.

"В трех округах — переселение. И проблем особых нет, есть вопросы, но они решаются", — рассказывает Александр Ломакин.

Дома строят и правда вполне современные. На Изюмской, к примеру, планировка квартир просторная, комнаты светлые. А еще удобные пандусы в подъездах за стеклянными дверями, домофон, бесшумные лифты.

Дом на Изюмской в документах называют "стартовой площадкой реновации" для переселения из жилого фонда, который уже совсем не к лицу Москве XXI века. Определение вполне подходит: с таким стартом ждать финиша определенно стоит.