Где и как хранить свои деньги. Советы эксперта

О принципах грамотного финансового подхода к размещению банковских вкладов рассказал эксперт Проекта Минфина России "Содействие повышению уровню финансовой грамотности населения и развитию финансового образования", заместитель декана экономического факультета МГУ экономист Сергей Трухачев.



Разумно ли использовать депозиты для сбережения и приумножения личных финансов?

Российский депозит – достаточно простое и надежное средство хранения сбережений. Во-первых, при суммах вкладов до 1,4 миллиона рублей он защищен от всех возможных невзгод благодаря системе страхования вкладов. Во-вторых, российский депозит – это вклад до востребования, потому что в соответствии с нашим законодательством вкладчик всегда может востребовать вклад досрочно (правда, потеряв проценты).



С какими рисками могут столкнуться вкладчики банков?

Применительно к депозиту в российских банках по большому счету можно говорить только о трех рисках. Во-первых, есть риск того, что внезапно в стране вырастет инфляция. Тогда процентные ставки в банках вырастут, и окажется, что средства, размещенные на долгий срок, сейчас могли бы быть вложены более выгодно.

Во-вторых, существует риск забыть о сроках вклада, и, соответственно, он будет пролонгирован на не очень выгодных условиях. Очень часто вкладчики не понимают, что вклад пролонгируется не на условиях первоначального договора, а на условиях, которые действуют в момент пролонгации.

То есть, если вы заключили договор, положили деньги на год на условный вклад "Выгодный" под 8 процентов годовых, а через год в банке по этому вкладу "Выгодный" действует процентная ставка 1 процент годовых, то вклад будет пролонгирован именно под этот 1 процент, а не под 8 процентов, которые были первоначально.

Если вы рассчитываете на автоматическую пролонгацию, очень важно смотреть, что происходит в банке в тот момент, когда истекает срок вклада.

В-третьих, существует риск так называемых "тетрадочных" вкладов, о которых, конечно, нужно говорить отдельно.



Когда делать вклад, при каком стартовом капитале?

Мне кажется, что депозит – продукт, с которого нужно начинать знакомство с финансовым рынком. Его удобно приобретать, он простой, достаточно надежный, вложить можно самые небольшие суммы.

При этом нужно помнить: у каждой операции на финансовом рынке должна быть определенная цель. Сформулируйте для себя, к чему вы стремитесь, делая вклад – к примеру, копите на приобретение какого-то конкретного товара, откладываете свободные деньги, чтобы создать подушку безопасности или хотите получить источник пассивного дохода на перспективу. Исходя из этого и подбирайте предложение на рынке.



Выгодно ли держать на депозите свою финансовую "подушку безопасности"?

"Подушку безопасности", мне кажется, не просто выгодно, а наиболее разумно держать на депозите. С одной стороны, это возможность получения дополнительного дохода, а с другой стороны — защита от того, что вы поддадитесь соблазнам и внезапно потратите деньги, которые лежат в тумбочке. То есть, это дополнительная защита ваших денег от ваших же сиюминутных желаний.



Какой тип вклада и в какой ситуации предпочтительнее?

Зависит от того, какая у вас финансовая цель. Для накопления на определенный товар или услугу разумно хранить деньги в той валюте, в какой вы собрались его приобретать. Если речь идет о каких-то более сложных мотивах, следует подбирать более сложный продукт и смотреть на условия пополняемости депозита или на условия досрочного снятия без потери накопленных процентов.

Например, когда есть сезонные предложения от банков с повышенными процентными ставками, имеет смысл открыть пополняемый вклад на достаточно долгий срок, с тем, чтобы в будущем этим вкладом пользоваться, когда процентные ставки упадут. А бывают ситуации, когда в наличии большая сумма, которую нужно растянуть на несколько месяцев, постепенно ее тратить — в этом случае будет более удобно открыть пополняемо-отзывной вклад с тем чтобы проценты копились, и вы не теряли их.

Но, естественно, чем более удобный для клиента вклад, чем более он ликвидный, тем меньшие проценты будут по нему платиться.

Стоит помнить, что все вклады делятся на три большие группы. Первая — простые срочные вклады: сегодня положили, через год сняли. То есть, вклад, который нельзя ни досрочно снять без потери процентов, ни пополнить. Следующая группа — вклады пополняемые, то есть, вклады, которые вы не можете досрочно снять без потери процентов, но можете в любой момент внести туда дополнительные деньги. И, наконец, к третьей группе относятся вклады пополняемо-отзывные: их можно в любой момент как пополнить, так и забрать обратно.



Выгодны ли в России валютные вклады? В каких "корзинах" хранить деньги?

Это неоднозначный и непростой вопрос. Во-первых, в России валютные вклады так же, как и рублевые, защищены страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Кстати, эта ситуация не очень типичная, потому что есть страны — например, Канада, — где страхуются только вклады в национальной валюте.

Во-вторых, если посмотреть на номинальные процентные ставки, то мы увидим, что валютные вклады сейчас процентов практически не приносят: по евро процент близок к нулю, по доллару он в районе 1-1,5 процентов годовых. В то же время рублевые вклады можно найти по гораздо более привлекательным процентам — 6-7 процентов. И разница процентов между рублевыми и валютными вкладами кажется довольно высокой. Но мы понимаем, что рубль может как расти, так и падать по отношению к доллару. Например, за последние два года рубль вырос почти на 3 процента, однако с начала 2018 года упал почти на 10 процентов.

По статистике, из 27 триллионов рублей вкладов только 6 триллионов – валютные вклады. То есть, примерно 20 процентов вкладов на российском рынке – вклады в валюте, остальные — рублевые. И тенденция к уменьшению доли валютных вкладов продолжает сохраняться.

На мой взгляд, правильная стратегия – хранить сбережения в разных валютах. Тогда рублевые вклады будут приносить определенный процентный доход, а валютная часть сбережений сможет послужить страховкой от внезапной сильной девальвации рубля.



Как относиться к "сезонным" вкладам и прочим маркетинговым предложениям?

К маркетинговым предложениям нужно относиться так же, как к скидкам и распродажам в магазинах.

С одной стороны, распродажа – это не повод покупать что-то ненужное, с другой стороны, если есть потребность, то отчего этой распродажей или этой скидкой не воспользоваться? Маркетинговыми предложениями банка надо разумно пользоваться. Например, если в рамках маркетингового предложения банк предлагает пополняемый длинный депозит с хорошей процентной ставкой, то разумно его открыть и в будущем этим депозитом пользоваться, пока срок действия этой ставки не истечет.



Средняя ставка по вкладам падает. С чем это связано?

Средняя ставка по рублевым вкладам падает, по валютным она уже упала практически до нуля. Связано это в первую очередь с ситуацией на денежном рынке, с общей экономической ситуацией и с политикой ЦБ по таргетированию инфляции. Как следствие, в стране падает инфляция, в целом у банков достаточно хорошая ситуация с ликвидностью, поэтому нет потребности в привлечении дорогих дополнительных денег. С другой стороны, у населения, видимо, достаточно много свободных денег, и поскольку процентная ставка – результат игры спроса и предложения, — процентные ставки падают и, скорее всего, эта тенденция продолжится.



Как выбирать банк, исходя из предлагаемых процентов по депозитам? Граждане часто стоят перед выбором: известный банк — проценты низкие, неизвестный – проценты высокие, но высокие и риски.

Когда мы говорим о российских банковских депозитах, то здесь скорее нет такого понятия, как оптимальная процентная ставка, потому что российский банковский депозит – это вполне безопасный продукт.

Для относительно небольших депозитов правило "чем больше риск, тем больше доходность, чем больше доходность, тем больше риск" не очень работает. Как известно, все депозиты до 1,4 миллиона рублей вне зависимости от размера процентной ставки защищены системой страхования вкладов, которая работает в целом надежно. Таким образом, все небольшие депозиты защищены.

Поэтому, мне кажется, надо исходить не из принципа "высокая процентная ставка — высокие риски", а из того, насколько удобные для ваших финансовых целей условия предлагает банк — вплоть до того, где расположен ближайший офис. Процентная ставка не должна быть единственным критерием.



Вернемся к "тетрадочным вкладам". Существует ли в настоящее время эта проблема?

Проблема "тетрадочных" вкладов, то есть вкладов, которые не отражены в официальной банковской отчетности, к сожалению, пока актуальна.

Для вкладчика основной риск тут в том, что в случае отзыва у банка лицензии на такие вклады автоматически не распространяется выплата из АСВ. Вообще говоря, это специфическая российская проблема. Я думаю, она возникла во многом из-за того, что банковский надзор, с одной стороны, недостаточно хорошо отслеживает эти ситуации, а с другой стороны, за "тетрадочные" вклады виновные не понесли сколько-нибудь сурового наказания.

Пострадавшим от такого рода мошенничества по большому счету может стать каждый. Не нужно думать, что эта ситуация обязательно связана с какими-то мелкими банками: известно, что и у достаточно крупных банков "тетрадочные" вклады тоже появлялись.

Мне кажется, пока российское законодательство не выработало каких-либо эффективных способов борьбы с "тетрадкой". Если подумать, как сам вкладчик может разумным образом защититься от этого риска, то единственный такой способ защиты – это пополнение вклада безналичным путем. То есть, открываете вклад, а дальше переводите на него деньги переводом из другого банка. В этом случае у вас точно есть документ о том, что деньги на счет были зачислены. Однако может возникнуть проблема снятия этих денег наличными, потому что деньги, поступившие по "безналу", некоторые банки возвращают также безналичным путем.



Что делать, если ваш банк лишили лицензии?

Если банк лишили лицензии и сумма вклада не превышает 1,4 миллиона рублей, то вы без проблем получите деньги от АСВ. Вам нужно через две недели посмотреть, в каком банке и отделении будут выплачиваться денежные средства, и обратиться с теми документами, которые у вас имеются в наличии. Здесь никаких проблем возникнуть не должно, эта система работает почти как часы.

Если же сумма не покрывается страховкой, то денежные средства свыше страховой суммы можно считать утерянными – в лучшем случае частично.



Есть ли ситуации, при которых вклад делать не стоит?

Вклады – универсальная услуга. Если есть свободные средства, сложно придумать ситуацию, когда вклад делать совсем не нужно. Возможно, такой ситуацией является, например, наличие непогашенных кредитов. Тогда, скорее всего, выгоднее досрочно погасить кредит, чем делать вклад.

Итак, если надумали сделать вклад, выбирайте подходящее предложение на рынке и внимательно изучите договор с банком. Тут необходимо отметить, что сейчас наиболее частая конфликтная ситуация между вкладчиками и банками связана с тем, что банки предлагают вкладчику подписать не просто депозитный договор, а так называемый договор о комплексном банковском обслуживании, который предусматривает много всего, кроме просто "взять деньги – вернуть деньги".

Договор может предусматривать выдачу специальной пластиковой карточки и какие-то условия по обслуживанию этой карточки, за которые придется платить. В нем могут быть прописаны какие-то особые условия возврата денег. Например, что деньги возвращаются не наличными, а только на текущий счет или счет пластиковой карточки, откуда их нужно будет снимать. А снятие денег с пластиковой карточки, как правило, связано с определенными лимитами.

Кроме того, договор может предусматривать возможность дистанционного управления вашим счетом. Иногда это приводит к целому набору конфликтных ситуаций, потому что возникает риск мошенничества, риск того, что кто-то получит доступ к счету и "уведет" деньги. В случае, когда вместо депозитного договора предлагают подписать договор о комплексном банковском обслуживании, нужно смотреть условия этого договора очень внимательно.

Советы Сергея Трухачева вкладчикам просты: хранить деньги в разных валютах, выбирать депозиты с простыми условиями, заранее уточнить, как получить деньги назад, следить за сроками вклада, не полагаясь на автопролонгацию, и всегда читать бумаги до того, как их подписывать.