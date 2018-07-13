Суд Химок вынес приговор авиадебоширу

Городской суд города Химки Московской области вынес приговор 39-летнему уроженцу Сочи, признанному виновным в хулиганстве на борту воздушного судна и нанесении побоев. Как установил суд, 8 октября прошлого года подсудимый грубо нарушил общественный порядок на борту самолета "Аэрофлота", следовавшего рейсом Москва — Нью-Йорк. Неспокойный пассажир, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался на пассажиров и членов экипажа, не реагируя на замечания. Бортпроводницу авиакомпании он ударил кулаком в лицо.

Суд назначил авиадебоширу наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.