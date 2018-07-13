Здание в Кемерово, где сгорели 60 человек, снесут

Здание сгоревшего кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек, передано властям региона.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщили осведомленные источники, ссылаясь на распоряжение руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Отмечается, что со следующей недели начнется снос здания.

При этом координатор "Общественного центра помощи" пострадавшим на пожаре в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин считает снос преждевременным.

По его словам, у адвокатов обвиняемых появится соблазн поставить под сомнение доказательства экспертиз, которые нельзя будет провести без наличия здания.

В пресс-службе областной администрации рассказали, что информация

о дальнейшей судьбе экс-"Зимней вишни" в ближайшее время будет опубликована.

25 марта 2018 года в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове погибли 60 человек, из них 37 – дети.

В ходе расследования трагедии ряд местных чиновников и представителей МЧС были арестованы.