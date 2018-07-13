Появилось видео столкновения полицейского внедорожника и байкера в Подмосковье

В сети размещены кадры столкновения полицейского автомобиля и мотоциклиста, произошедшего вечером в четверг, 12 июля, на Горьковском шоссе в Балашихе.

В самом начале ролика видно, как внедорожник Chevrolet Tahoe в раскраске, свидетельствующей о его принадлежности к ДПС, совершил левый поворот на перекрестке.

Через несколько секунд после этого в него врезался байкер, объехавший с правой стороны по обочине грузовик, остановившийся, чтобы пропустить полицейский автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками, но, как слышно на записи, без сирены.

После столкновения мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, перелетал через капот джипа и упал на асфальт.

По предварительным данным, пострадавший получил перелом костей таза.