В Кении сразу 7 носорогов погибли после перевода в другой парк

Сразу семь носорогов погибли в Кении после перевода в национальный парк Восточный Цаво. Предварительное расследование показало, что носороги умерли от отравления солью, которая находилась в питьевой воде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию, для установления точной причины смерти носорогов ведутся расследования.

14 носорогов были переведены в национальный парк Восточный Цаво из парка Найроби и парка озера Накуру на минувшей неделе. Целью перевода было создание более безопасного пространства с подходящими условиями обитания для носорогов.