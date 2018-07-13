В Финском заливе собрались 30 боевых кораблей
Боевые корабли российского флота проводят совместную репетицию военно-морского парада. В Финском заливе собрались 30 судов разного размера и класса. Например, новейшие корветы, тральщики, малые ракетные и десантные корабли. А на следующей неделе к ним присоединятся атомная подводная лодка "Орел" и ракетный крейсер "Адмирал Устинов", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя ВМФ РФ Игоря Дыгало.
Руководят репетициями заместитель командующего Балтийским флотом Сергей Елисеев и командир Ленинградкой военно-морской базы Вячеслав Родионов. Военные поясняют, что руководить строем, который состоит из кораблей разного размера, чрезвычайно сложно. Это ювелирная работа, которая требует мастерства от специалистов электромеханической боевой части
Репетиция будет идти до 14 июля, а сам парад кораблей состоится 29 июля.
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