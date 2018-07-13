Соглашение по "Северному потоку-2" стало трагедией для Трампа

Соглашение между Россией и Германией по проекту "Северный поток-2" президент США Дональд Трамп назвал трагедией, которая лишает Берлин вести диалог с Москвой "с позиции силы".

"Для меня это — трагедия. Я считаю, что то, что было сделано, это ужасно", — заявил американский лидер на совместной с британским премьером Терезой Мэй пресс-конференции.

Трамп посетовал, что миллиарды долларов утекут в Россию, в то время, когда США пытаются "сделать что-то, чтобы добиться мира во всем мире", передает "Интерфакс".

Благодаря газопроводу Германия будет получать около 70% своей энергетики из России. "И как можно работать над миром с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над тобой?" – сказал Трамп.

Ранее на саммите НАТО канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя соглашение по "Северному потоку-2", подчеркнула, что "объединенная и свободная" Германия в состоянии "проводить собственную независимую политику и принимать собственные решения".