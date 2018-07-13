В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана

Семьдесят человек провалились под пол в одном из ресторанов восточной провинции Таиланда Чонбури в результате обрушения деревянной конструкции.

Как передает ТАСС, 29 посетителей получили при этом травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в тот момент, когда 200 человек туристов приехали на обед в местный ресторан, который выдается на двести метров в море и держится на бетонных сваях. Когда туристы стали садится за столы, старый деревянный пол не выдержал, и люди упали в образовавшуюся дыру размером 6 на 11 метров. Поскольку в тот момент был отлив, посетители рухнули не в воду, а на берег.

Прибывшие полицейские закрыли злополучный ресторан для проведения расследования.