Железнодорожная авария в Египте: более 50 пострадавших

Более 50 человек пострадали при аварии пассажирского поезда, которая произошла близ города Эль-Бадрашин в египетской провинции Гиза.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал представитель управления безопасности провинции, подчеркнув, что 55 пассажиров экстренно госпитализированы в местные больницы.

В свою очередь, египетские медики сообщили, что жертв происшествия — нет, а пострадавшим оказывается вся необходимая врачебная помощь и состояние всех доставленных в больницы – стабильное.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов Гизы и строительная техника, которая устраняет затор на железнодорожном полотне.