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Дагестанское дело 4 минуты назад
Бывший глава Минздрава Дагестана арестован на 10 суток
Кировский районный суд Махачкалы заключил бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова под стражу сроком на 10 суток. По словам представителя суда, в случае предъявления Ибрагимову обвинения срок ареста будет продлен на два месяца.
Танку Ибрагимова, его бывшего заместителя и ряд специалистов отдела госзакупок дагестанского Минздрава подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и создании организованной преступной группы. По данным МВД Дагестана, речь идет о хищении 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана.
Фигурантов дела задержали 7 июля, напоминает РИА Новости. 9 июля суд приговорил Ибрагимова к домашнему аресту сроком на два месяца. Однако в тот же день против экс-министра возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). В ночь на 10 июля бывшего главу дагестанского Минздрава снова задержали.
В среду, 11 июля, региональная прокуратура сообщила о возбуждении дела после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках в Дагестане. Дело заведено дело против сотрудников ряда организаций, подозреваемых в получении 7,8 миллиарда рублей путем проведения фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров при содействии бывшего министра здравоохранения Ибрагимова.
Установлено, что работники организаций "Дагмедтехника", "Регионфарма", "Медфармаснаб" и "Глобалмедтех", используя родственные отношения с Ибрагимовым, проводили аукционы без конкурентной борьбы. Также они систематически обеспечивали победу заранее определенных организаций в электронных аукционах по закупке медицинских товаров для госнужд.
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