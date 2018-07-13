Бывший глава Минздрава Дагестана арестован на 10 суток

Кировский районный суд Махачкалы заключил бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова под стражу сроком на 10 суток. По словам представителя суда, в случае предъявления Ибрагимову обвинения срок ареста будет продлен на два месяца.

Танку Ибрагимова, его бывшего заместителя и ряд специалистов отдела госзакупок дагестанского Минздрава подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при проведении электронных аукционов для закупки медицинских препаратов и создании организованной преступной группы. По данным МВД Дагестана, речь идет о хищении 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования и 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана.

Фигурантов дела задержали 7 июля, напоминает РИА Новости. 9 июля суд приговорил Ибрагимова к домашнему аресту сроком на два месяца. Однако в тот же день против экс-министра возбудили новое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). В ночь на 10 июля бывшего главу дагестанского Минздрава снова задержали.

В среду, 11 июля, региональная прокуратура сообщила о возбуждении дела после совместной с ФАС и региональным УФСБ проверки соблюдения законодательства о закупках в Дагестане. Дело заведено дело против сотрудников ряда организаций, подозреваемых в получении 7,8 миллиарда рублей путем проведения фиктивных аукционов по закупке медицинских товаров при содействии бывшего министра здравоохранения Ибрагимова.

Установлено, что работники организаций "Дагмедтехника", "Регионфарма", "Медфармаснаб" и "Глобалмедтех", используя родственные отношения с Ибрагимовым, проводили аукционы без конкурентной борьбы. Также они систематически обеспечивали победу заранее определенных организаций в электронных аукционах по закупке медицинских товаров для госнужд.