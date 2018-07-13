Автолюбители сняли на видео попытку проникновения медведей в машины

Когда водитель из Якутии остановился снять на видео медведя, рыскающего по обочине, косолапый проявил живой интерес машине и начал ее изучать, кружа вокруг автомобиля и обнюхивая его.

После того, как косолапый начал раскачивать машину и дубасить лапами по капоту, нервы водителя не выдержали, и он с проклятиями уехал от прочь от опасного животного.

А в Магадане очевидцы сняли на видео, как медведица со своим отпрыском подошла к остановившемуся грузовику и безо всякого страха выпрашивала у его пассажиров еду. Не получив желаемого, мать под ободряющий рёв медвежонка безуспешно попыталась вломиться в дверь машины.