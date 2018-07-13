В Киеве заминирован суд, где идет дело Надежды Савченко

В украинской столице заминирован Шевченковский районный суд. В нем рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения депутату Рады Надежде Савченко. Срок ее содержания в СИЗО истекает 13 июля.

Работа суда после сообщения о минировании приостановлена. Люди из здания на время проверки выведены, сообщает ТАСС.

Надежда Савченко обвиняется в подготовке террористического акта, сговору по насильственному свержению конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Депутата Верховной рады все обвинения в свой адрес отвергает. Однако проверка на полиграфе ее заявление не подтвердила.

О том, что Савченко и также арестованный глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали широкомасштабные теракты, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Савченко была взята под стражу без возможности внесения залога.