ФСИН утверждает, что состояние режиссера Сенцова удовлетворительное

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом Совету по правам человека при президенте РФ сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. Олег Сенцов осужден в России за подготовку теракта.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на письмо ФСИН, Олегу Сенцову находится под постоянным наблюдением работников учреждения, где он отбывает наказание, и ежедневно осматривается медиками. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

Олегу Сенцову 13 июля исполнилось 42 года. Он содержится в российской колонии "Белый медведь" за Полярным кругом. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в России.

Ранее стало известно, что мать осужденного в России украинского режиссера обратилась к президенту России с просьбой "проявить милосердие" и помиловать его. В Кремле пообещали это обращение рассмотреть.