Число жертв теракта в Пакистане растет

Взрыв в пакистанской провинции Белуджистан унес жизни уже 70 человек. Еще 120 ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Фаиза Какара.

Напомним, террорист-смертник взорвал себя рядом с предвыборным митингом, который насчитывал более тысячи человек. Среди погибших оказался кандидат в депутаты местного законодательного органа от Народной партии Белуджистана Сирадж Раизани.