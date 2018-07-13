Марш протеста против визита Трампа в Британию собрал десятки тысяч человек

В Лондоне десятки тысяч человек собрались на марш протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Это одна из самых многочисленных акций протеста за последнее время: объединились противники Трампа, противники выхода Великобритании из Евросоюза, социалисты, профсоюзы, борцы за равноправие женщин и правозащитники.

По заявлению организаторов, для участия в марше и митингах на Трафальгарской и Парламентской площадях в британской столице зарегистрировались примерно 65 тысяч человек. Назвать точное число участников полиция пока затрудняется.

"Трамп, убирайся домой!" — скандируют участники шествия. Марш отправился из одного из районов в северной части центра Лондона, передает РИА Новости. Длинная колонна протестующих с транспарантами прошла по нескольким центральным улицам, загодя перекрытым полицией. Помимо антитрамповских лозунгов протестующие призывают правительство консерваторов уйти в отставку и таким образом остановить намеченный на март 2019 года Brexit.

Пока акция проходит без происшествий, никто не проявляет агрессии и не пытается нарушить общественный порядок. Множество протестующих призывает к миру и отказу от насилия.

К протестующим несколько раз приближались группы сторонников Трампа, одетые в майки Trump-2020 и красные бейсболки. На их лозунги в поддержку президента США участники марша протеста ответили собственными — завязалась словесная перепалка. Полиция разделила потоки людей, предотвратив возможные инциденты.

Трафальгарская площадь уже заполнилась протестующими, полиция расширяет периметр заграждений, чтобы на митинг могли попасть все желающие. С Оксфорд-Серкус туда отправилась еще одна колонна противников Трампа.

Митинг протеста проходит и у Виндзорского замка, где президента США должна принять королева Великобритании Елизавета Вторая. Сотни людей собрались в Белфасте, запланированы протесты в Манчестере, Глазго, Лидсе и Шеффилде.