Миллион за борщевик: избавиться от ядовитого сорняка попробуют с помощью штрафов
Власти Подмосковья намерены увеличить штрафы для хозяев земельных участков, которые игнорируют борьбу с борщевиком. Живучий сорняк, который вызывает сильные ожоги, в прошлом веке был сельскохозяйственной культурой. Однако затем он стал быстро и бесконтрольно распространяться, и теперь мощное ядовитое растение можно увидеть не только в полях и лесах, но и на обочинах дорог и прямо около домов.
Лес, набережная, обочины дорог — везде заросли борщевика. Гигантский сорняк много лет атакует Щелковский район.
"Скорость прироста леса борщевика — пять метров год. Семян одно растение борщевика дает от десяти до тридцати тысяч, и это огромные масштабы!" — говорит Анна Цыганкова.
К монументу Славы не подойти. Растение обступает многоэтажки, взяло в кольцо церковь. Овощи, кусты и даже деревья вянут от соседства с ядовитым растением.
"Наши травы не могут с ним конкурировать по причине его огромного роста, по причине веществ, которые содержат семена борщевика и подавляют рост других растений. То есть, нет никаких шансов, что наша природа может сама с ним справиться!" — говорит эколог Мария Попова.
Сок борщевика при попадании в глаза приводит к слепоте. Нескольких капель хватило, чтобы Елена получила сильнейшие ожоги рук.
"Сначала чуть-чуть и потом через сутки были уже большие ожоги, и они на протяжении трех суток все время появлялись. Очень странно было: обычно обожглась — и обожглась, а тут на протяжении трех суток постоянно были эти волдыри!" — рассказывает она.
Таких очагов борщевика в Подмосковье сотни — 17 тысяч гектаров. Места, где замечен сорняк, обозначают на картах.
"Семена при попадании в почву могут прорастать до семи лет в тот момент, когда появляются благоприятные условия. То есть, мы можем пять лет не видеть борщевика, а на шестой-седьмой год он снова проявляется", — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Зонтики вырастают до трех метров в высоту, а семена ветер разносит на несколько километров.
Гераклова трава — так еще называют борщевик. Выращивать его начали в середине прошлого века как корм для скота, но потом от этого решили отказаться. И с тех пор на редкость живучий сорняк захватывает все новые территории. Бороться с ним пытаются с помощью ядохимикатов.
Побеги вянут в течение недели, потом их скашивают. В самых непроходимых местах выпускают трактор, но землю потом все равно приходится обрабатывать специальными веществами.
"Препараты на основе глифосата используем. Препараты максимально безопасны для плодово-ягодных растений, для культурных растений, для человека безопасны", — рассказывает медицинский дезинфектор Максим Вешникин.
Помогают местные жители: вооружаются секаторами, ножами и пытаются отвоевать у борщевика захваченные территории.
На государственной земле с ядовитым растением не церемонятся, но частники не всегда его уничтожают. Теперь им выписывают штрафы.
"Собственник вызывается для составления протокола. Накладываются штрафы до пятидесяти тысяч рублей", — говорит начальник отдела промышленности, инвестиций и сельского хозяйства администрации Щелковского района Евгений Сайфуллин.
Это — для должностных лиц. Для физических — 3-5 тысяч, а для юридических подмосковное Министерство сельского хозяйства предлагает увеличить штраф до миллиона рублей. Закон планируют принять до конца года.
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп пожаловался, что Мэй его не слушает
- Уникальное явление: Суперлуна затмила Солнце
- Освобожден владелец агрохолдинга "Орловская нива"
- МАММ и "Норникель" открыли выставку в Красноярске
- Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE
Самое читаемое
-
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по смс
- Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса
- Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон. Она старше его на 19 лет
- Хозяйка нашла таксу, упавшую из самолета и скитавшуюся по пустыне. Видео
- А вы сколько дадите? 16-летнюю бегунью подозревают в занижении возраста
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком
- Объем свободных денег у россиян резко вырос
- Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
75 лет бою под Прохоровкой
- Трамп отругал всех
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев
- Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца
- На ферме в Подмосковье выращивают крокодилов
- Судьбу московского монорельса могут решить в ближайшие три месяца
- В Театре Российской армии отметили юбилей Александра Домогарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
- Учёные рассказали, почему детям полезно ходить босиком
- На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет
- Крыс объявили главными врагами кораллов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков