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13 июля 201818:49 Дмитрий Блинников

Миллион за борщевик: избавиться от ядовитого сорняка попробуют с помощью штрафов

Власти Подмосковья намерены увеличить штрафы для хозяев земельных участков, которые игнорируют борьбу с борщевиком. Живучий сорняк, который вызывает сильные ожоги, в прошлом веке был сельскохозяйственной культурой. Однако затем он стал быстро и бесконтрольно распространяться, и теперь мощное ядовитое растение можно увидеть не только в полях и лесах, но и на обочинах дорог и прямо около домов.

Лес, набережная, обочины дорог — везде заросли борщевика. Гигантский сорняк много лет атакует Щелковский район.

"Скорость прироста леса борщевика — пять метров год. Семян одно растение борщевика дает от десяти до тридцати тысяч, и это огромные масштабы!" — говорит Анна Цыганкова.

К монументу Славы не подойти. Растение обступает многоэтажки, взяло в кольцо церковь. Овощи, кусты и даже деревья вянут от соседства с ядовитым растением.

"Наши травы не могут с ним конкурировать по причине его огромного роста, по причине веществ, которые содержат семена борщевика и подавляют рост других растений. То есть, нет никаких шансов, что наша природа может сама с ним справиться!" — говорит эколог Мария Попова.

Сок борщевика при попадании в глаза приводит к слепоте. Нескольких капель хватило, чтобы Елена получила сильнейшие ожоги рук.

"Сначала чуть-чуть и потом через сутки были уже большие ожоги, и они на протяжении трех суток все время появлялись. Очень странно было: обычно обожглась — и обожглась, а тут на протяжении трех суток постоянно были эти волдыри!" — рассказывает она.

Таких очагов борщевика в Подмосковье сотни — 17 тысяч гектаров. Места, где замечен сорняк, обозначают на картах.

"Семена при попадании в почву могут прорастать до семи лет в тот момент, когда появляются благоприятные условия. То есть, мы можем пять лет не видеть борщевика, а на шестой-седьмой год он снова проявляется", — говорит министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Зонтики вырастают до трех метров в высоту, а семена ветер разносит на несколько километров.

Гераклова трава — так еще называют борщевик. Выращивать его начали в середине прошлого века как корм для скота, но потом от этого решили отказаться. И с тех пор на редкость живучий сорняк захватывает все новые территории. Бороться с ним пытаются с помощью ядохимикатов.

Побеги вянут в течение недели, потом их скашивают. В самых непроходимых местах выпускают трактор, но землю потом все равно приходится обрабатывать специальными веществами.

"Препараты на основе глифосата используем. Препараты максимально безопасны для плодово-ягодных растений, для культурных растений, для человека безопасны", — рассказывает медицинский дезинфектор Максим Вешникин.

Помогают местные жители: вооружаются секаторами, ножами и пытаются отвоевать у борщевика захваченные территории.

На государственной земле с ядовитым растением не церемонятся, но частники не всегда его уничтожают. Теперь им выписывают штрафы.

"Собственник вызывается для составления протокола. Накладываются штрафы до пятидесяти тысяч рублей", — говорит начальник отдела промышленности, инвестиций и сельского хозяйства администрации Щелковского района Евгений Сайфуллин.

Это — для должностных лиц. Для физических — 3-5 тысяч, а для юридических подмосковное Министерство сельского хозяйства предлагает увеличить штраф до миллиона рублей. Закон планируют принять до конца года.

Текст: "Вести-Москва"

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