Японские и корейские истребители увязались за российскими стратегами

Несколько истребителей ВВС Японии и Южной Кореи сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Это был плановый полет над акваториями Японского и Желтого морей. Экипажи ВКС РФ соблюдали все международные законы и границы других государств не нарушали, сообщает агентство ТАСС.

Ранее, военно-воздушные силы Южной Кореи объявили, что российские стратеги четыре раза заходили в зону действия ПВО Южной Кореи, поэтому местные ВВС и поднимали истребители для сопровождения Ту-95МС.

Ту-95МС – стратегический ракетоносец. Его называют самым быстрым турбовинтовым самолетом в мире: предельная скорость достигает 830 километров в час. А максимальная дальность полета при нормальной боевой нагрузке, около 9 тонн, составляет более 10 тысяч километров.