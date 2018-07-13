Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
Жена подмосковного бизнесмена Николая Бабина Ольга осталась ни с чем после того, как в жизни Николая появилась молодая любовница из Мордовии. За 30 лет брака супруги нажили многомиллионное состояние: дома, земельные участки, собственные пруды, автопарки и торговый центр. Не захотев мириться с изменами мужа, Ольга подала на развод.
В результате ее изгнали даже из собственного дома. Неожиданно всплыли долговые расписки Николая Бабина почти на миллион долларов, которые сейчас должна будет выплачивать Ольга. Однако женщина не собирается опускать руки в борьбе за семейное состояние. О своей ситуации она рассказала в программе "Прямой эфир".
Ольга познакомилась с 27-летним Николаем в 19 лет. В 1986 году родился сын. Денег семье не хватало — экономили даже на еде. В 1994 году простой водитель Николай стал заниматься бизнесом. Супруги начинали с нуля, Ольга работала бухгалтером, всегда помогала мужу и является совладелицей всего имущества. Муж всегда говорил, что оставит все сыну — Кириллу.
Кирилл Бабин первым узнал, что у отца есть молодая любовница. Позже об этом стало известно и его матери. Николай убедил жену не уходить от него, а вскоре подал на развод сам. Ольга судится с неверным мужем уже третий год, а живет у сына, куда переехала с тремя чемоданами.
Сосед Бабиных Юрий Байков знаком с супругами уже восемнадцать лет. "Была прекрасная семья, жили дружно, вместе веселились, вместе встречали гостей. А потом что-то произошло. Николай стал отдаляться, может, его мордовские шаманы окрутили или у него пошел процесс омоложения. Он изменился, перестал появляться, а потом заочно развелся с Ольгой", – рассказал друг семьи.
По словам ведущего программы Андрея Малахова, Юрий – один из самых смелых соседей Николая. Остальные просто отказались от эфира, так как боятся бизнесмена Бабина.
Адвокат Николая Бабина Алексей Шумилин тоже пришел в студию программы. По его мнению, все обвинения Ольги — совершенно необоснованные, а Николай всегда был готов на раздел имущества.
Решение суда действительно существует, но только на бумаге. Ольга до сих пор ничем не может пользоваться. Да и денег у нее нет, чтобы все содержать.
Николай Бабин по телефону сказал, что предлагал разойтись мирно еще два года назад. Он давно живет с другой женщиной, с которой решил расписаться, поэтому и попросил официального развода. Он предложил отдать и фирму, и магазин жене. А Ольга захотела раздела всего имущества. Тогда Николай и подал в суд, чтобы долги тоже поделили пополам.
"Сейчас все суды прошли у нас, поделено все пополам, несколько десятков миллионов у нее имущество. Обеспечена, живет с сыном в огромном доме, даже четыре дома на участке: 400 квадратных метров дом, 160 квадратных метров – дом гостевой, теплый круглогодичный бассейн – 90 квадратных метров, баня и охранный домик. Все у нее есть, ездит на машине новой, на RAV-4. Она даже в суд приходила с четырьмя адвокатами", – перечислил Николай богатства бывшей жены. А в заключение добавил, что Ольга, скорее всего, не в своем уме.
Михаил Полицеймако считает, что Ольга как русская женщина продолжает жить эмоциями, а ей нужен дорогой адвокат. "Если у нее нет денег на профессионала, она должна обратиться за помощью к сыну. Тут чистая коррупция, все подделано", – считает актер.
Актриса Рада Радова в семейном конфликте заняла сторону Николая. "Я ему верю. Ольга, согласившись на мировое соглашение, знала, на что шла. Она может продать свою часть, ей даже не нужно никого спрашивать", – говорит она.
Почему Николай переписал все на подставное лицо? Откуда взялись долговые расписки? И на чьей стороне 32-летний сын Бабиных? Почему он не пришел в студию Андрея Малахова, чтобы поддержать мать? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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