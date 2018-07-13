Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 июля 201821:31 Марина Громова

Вернутся ли Горький, Чехов, Толстой и Булгаков: в Москве обсуждают переименование улиц

За последние семь лет в Москве была переименована только одна улица. Вместо двух Таганских тупиков — Верхнего и Нижнего — появилась улица Высоцкого. Одно из самых массовых переименований пришлось на начало 1990-х, когда в столице возвращались к историческим названия. И тогда, например, исчезла улица Горького и многие адреса, связанные с именами знаменитых писателей и поэтов.

- Я жене иногда так и говорю, пойдем гулять на Горького.

Прогуляться по Горького, дойти до улицы Чехова и дальше, через бульвар, вдоль улицы Чернышевского. И приезжий запутается, и навигатор не найдет. Эти названия давно уже стерты с карт Москвы, но живы в памяти москвичей.

"У пожилых людей — да. Именно улица Горького проскальзывает. А молодежь уже не знает, что она была когда-то улица Горького. Мне не жаль, что Тверская называется Тверской, но жаль, что улицы Горького нет вообще в Москве", — говорит москвичка Антонина Иванова.

В 1990-е переулок Аркадия Гайдара вновь стал Большим Казенным, улица Грибоедова — Малым Харитоньевским, Пушкинская — Большой Дмитровкой. А жители улицы Алексея Толстого сменили прописку на Спридоновку. Это действительно было важно — вернуть исторические названия, сущестовавшие столетиями. Но в итоге столица лишилась нескольких улиц, названных в честь писателей, чьи жизни и судьбы были неразрывно связаны с Москвой.

"Была волна переименований в автоматическом режиме. Никто не думал о взаимозаменяемости. Мы с топографической карты снимаем это имя, а куда мы его помещаем? Никуда. Это несправедливо. Россия страна литературоцентричная", — убежден московский историк.

Тогда многим казалось, что улица Горького может и не нужна вовсе. Уж слишком писатель был обласкан в 1930-е годы советской властью, а оттого улица его имени казалась идеологическим рудиментом. Но еще до революции он был одним из самых ярких русских писателей, популярным драматургом. Только на Нобелевскую премию по литературе он номинировался пять раз, и кто знает, не вернись Горький в СССР, может и получил бы ее. А в день возвращения из Италии Максима Горького встречали в Москве как национального героя.

"Горький — живой писатель. Можно относиться как угодно к его прозе, к его драматургии, но пьесы ставятся, пьесы идут, идут больше ста лет. Он повлиял на русскую литературу, на русскую общественную жизнь, на русскую мысль общественную", — подчеркивает историк и писатель Игорь Волгин.

Улицы Горького в столице нет, но есть улица Демьяна Бедного. Писатель тоже пролетарский, но историки и литературоведы, конечно, не могут поставить их в один ряд. Нет улиц Чехова, Алексея Толстого и Булгакова — писателя, воспевшего Москву.

"Мастер и Маргарита" — это атмосферный роман, с которым можно гулять по Москве, начиная от памятника Святому Владимиру и дальше. Он был тем, кто воспел Москву, опоэтизировал Москву", — считает публицист и литературный критик Лев Пирогов.

Ильф и Петров с юмором и любовью описывали московский быт 1920-х годов. Но город и им пока взаимностью не ответил.

Никто не говорит, что нужно переименовать Большую Садовую, Малую Дмитровку или Большую Никитскую — это названия исторические. В 2007 году Москву пытались избавить от невыразительных Магистральных, Силикатных, Кабельных, а вместо них вновь нанести на городскую карту улицы Пушкина и Герцена. В Мосгордуме даже создали рабочую группу по переименованиям. Но планы так и остались планами.

Однако пусть улицы Горького в столице и нет, но знаменитый памятник великому писателю уже вернули на историческое место — на площадь Тверской заставы, откуда начиналась улица Тверская.

Сейчас

21:18

Владимир Этуш попал в больницу

20:55

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана в Торонто

17:20

В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана

16:43

Подросток пропал в горах под Сочи, отстав от группы

16:10

Рейс "Победы" вынужденно приземлился из-за закурившего пассажира

16:10

Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок

14:10

Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Ушаков: Россия и Штаты должны вместе бороться с терроризмом

Ушаков: Россия и Штаты должны вместе бороться с терроризмом

1 час назад

Трансляции

Завтра, 14 июля

16:35

Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Бельгия - Англия
23:07

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 14 июля

15 июля

18:00

Футбол. Чемпионат мира. Финал. Франция - Хорватия
23:07

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 15 июля
Все трансляции
Трампу здесь не рады: президент США не оценил королевский прием в Британии

Трампу здесь не рады: президент США не оценил королевский прием в Британии

21 минута назад
Владимир Этуш попал в больницу

Владимир Этуш попал в больницу

12 минут назад
В Еврокомиссии объяснили нетвердую походку Юнкера острым приступом ишиалгии

В Еврокомиссии объяснили нетвердую походку Юнкера острым приступом ишиалгии

6 часов назад
На финал чемпионата мира по футболу в Москву приедут главы 10 государств

На финал чемпионата мира по футболу в Москву приедут главы 10 государств

4 часа назад
Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери

Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери

7 часов назад
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана

В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана

4 часа назад
Уилл Смит по достоинству оценил актерское мастерство Неймара

Уилл Смит по достоинству оценил актерское мастерство Неймара

3 часа назад
Автомобиль переехал ребенка на "зебре" в Казани. Видео

Автомобиль переехал ребенка на "зебре" в Казани. Видео

5 часов назад
Финны к встрече Путина и Трампа выпустили спецпиво и "мирный" коктейль

Финны к встрече Путина и Трампа выпустили спецпиво и "мирный" коктейль

5 часов назад
Илюмжинов: только конгресс FIDE может отстранить меня от должности

Илюмжинов: только конгресс FIDE может отстранить меня от должности

7 часов назад
Число жертв теракта в Пакистане растет

Число жертв теракта в Пакистане растет

2 часа назад
Автолюбители сняли на видео попытку проникновения медведей в машины

Автолюбители сняли на видео попытку проникновения медведей в машины

3 часа назад
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Кокошник признали "мягкой силой" России

Кокошник признали "мягкой силой" России

17 минут назад
Подросток пропал в горах под Сочи, отстав от группы

Подросток пропал в горах под Сочи, отстав от группы

4 часа назад
Сорвавшийся со скалы на Байкале турист 17 часов провисел на дереве

Сорвавшийся со скалы на Байкале турист 17 часов провисел на дереве

5 часов назад
Лавров: обвинения Запада против России не содержат никаких фактов

Лавров: обвинения Запада против России не содержат никаких фактов

7 часов назад
На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео

На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео

12 часов назад
Затмение Солнца Суперлуной в пятницу, 13-го лучше всех было видно пингвинам и кенгуру

Затмение Солнца Суперлуной в пятницу, 13-го лучше всех было видно пингвинам и кенгуру

11 часов назад
Рейс "Победы" вынужденно приземлился из-за закурившего пассажира

Рейс "Победы" вынужденно приземлился из-за закурившего пассажира

5 часов назад
Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок

Под колесами электрички в Подмосковье погиб ребенок

5 часов назад
Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

10 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Неизвестный открыл стрельбу около ресторана в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу около ресторана в Торонто

30 минут назад
В Москве борются с аптеками, где свободно продают наркотики

В Москве борются с аптеками, где свободно продают наркотики

37 минут назад
Новые изменения в Жилищный кодекс защитят собственников от накрутки выплат за ЖКХ

Новые изменения в Жилищный кодекс защитят собственников от накрутки выплат за ЖКХ

42 минуты назад
Порошенко нужна автокефальная церковь, как символ своей победы

Порошенко нужна автокефальная церковь, как символ своей победы

44 минуты назад
Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии

Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии

1 час назад
Мишель Легран и Игорь Бутман выступят на одной сцене в Риге

Мишель Легран и Игорь Бутман выступят на одной сцене в Риге

2 часа назад
Швеция передала России компас с затонувшей подлодки "Сомъ"

Швеция передала России компас с затонувшей подлодки "Сомъ"

2 часа назад
Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца

Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца

2 часа назад
Миллион за борщевик: избавиться от ядовитого сорняка попробуют с помощью штрафов

Миллион за борщевик: избавиться от ядовитого сорняка попробуют с помощью штрафов

3 часа назад
В Питере мексиканскому болельщику вернули похищенный мобильный

В Питере мексиканскому болельщику вернули похищенный мобильный

3 часа назад
В Кении сразу 7 носорогов погибли после перевода в другой парк

В Кении сразу 7 носорогов погибли после перевода в другой парк

3 часа назад
Железнодорожная авария в Египте: более 50 пострадавших

Железнодорожная авария в Египте: более 50 пострадавших

3 часа назад
Детский центр иппотерапии откроется под Петербургом

Детский центр иппотерапии откроется под Петербургом

3 часа назад
Водитель BMW на большой скорости снес таксиста около аэропорта в Корее. Видео

Водитель BMW на большой скорости снес таксиста около аэропорта в Корее. Видео

3 часа назад
В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку

В два счета: в Минстрое рассказали, как по-новому оформлять ипотеку

3 часа назад
В России названы самые популярные грузовики-иномарки

В России названы самые популярные грузовики-иномарки

3 часа назад
Феномен Туллио: почему некоторые звуки вызывают у людей головокружение и нарушение зрения

Феномен Туллио: почему некоторые звуки вызывают у людей головокружение и нарушение зрения

4 часа назад
В Театре Российской армии отметили юбилей народного артиста Александра Домогарова

В Театре Российской армии отметили юбилей народного артиста Александра Домогарова

4 часа назад
Москву ждут очень насыщенные выходные

Москву ждут очень насыщенные выходные

4 часа назад
Гарет Саутгейт: мы хотим завоевать бронзу ради нашей страны

Гарет Саутгейт: мы хотим завоевать бронзу ради нашей страны

4 часа назад
Где и как хранить свои деньги. Советы эксперта

Где и как хранить свои деньги. Советы эксперта

5 часов назад
Риелторы выяснили, где находится самый большой дом в России

Риелторы выяснили, где находится самый большой дом в России

5 часов назад
Стартовая площадка реновации: москвичи начинают праздновать новоселья

Стартовая площадка реновации: москвичи начинают праздновать новоселья

5 часов назад
Серийная Toyota Supra впервые проехалась перед публикой

Серийная Toyota Supra впервые проехалась перед публикой

5 часов назад
Браузер Chrome станет медленнее ради безопасности

Браузер Chrome станет медленнее ради безопасности

6 часов назад
Ольга Погодина: удары сделали меня хозяйкой своей судьбы

Ольга Погодина: удары сделали меня хозяйкой своей судьбы

7 часов назад
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты

VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты

8 часов назад
Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

9 часов назад
"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

12.07.2018 10:52
"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

12.07.2018 09:34