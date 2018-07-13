Ушаков: Россия и Штаты должны вместе бороться с терроризмом

Противостояние Соединенных Штатов и Советского Союза давно закончилось, а у нынешних напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном нет объективных причин, считает помощник президента России Юрий Ушаков. Тем более что сейчас перед обеими странам стоят одинаковые проблемы и угрозы: терроризм, экстремизм, региональные конфликты и разоружение. В этих условиях и Штатам, и России нужно работать вместе, приводит слова Ушакова агентство ТАСС.

Что касается главных тем на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, то наибольшее внимание главы государств уделят ситуации в Сирии. Совместное урегулирование вооруженного конфликта в этой стране может стать первым положительным примером сотрудничества России и США. К тому же связь между армиями двух стран в Арабской Республике уже налажена. Она позволяет координировать свои действия и избегать инцидентов, уверен Ушаков.

Другими не менее важными темами на встрече президентов станут ситуации в КНДР, Иране и на Украине.