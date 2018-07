Древнейший фрагмент "Одиссеи"? Журналисты все не так поняли, считают эксперты

История восхитительная во всех смыслах. 10 июля Министерство культуры и спорта Греции опубликовало сенсационный пресс-релиз об открытии «возможно, древнейшего записанного фрагмента "Одиссеи" Гомера, сохранившегося до наших дней». Это сообщение перепечатало уважаемое новостное агентство Reuters, далее – везде: отметились крупнейшие мировые издания (ВВС, Frankfurter Allgemeine, Le Monde, The New York Times, Time, The Washington Post...), за ними издания помельче.

Сомнения в достоверности формулировки возникли только у редакторов профильных изданий: Archaeology, Science Alert, Smithsonian, а разбирающиеся в античной литературе итальянцы из La Repubblica даже позвонили в посольство Греции в Риме с примерно таким вопросом – «ребята, вы там ничего не перепутали?».

«Вести.Наука» попали в стан сомневающихся: наша публикация, в отличие от материалов более крупных зарубежных изданий, счастливо избежала несколько серьезных ляпов. Однако в журналистике все же принято доверять министерским пресс-релизам и Reuters, в итоге ни одно (!) издание в мире не дало полностью проверенную информацию. Ни одна редакция не обратилась к экспертам по древнегреческой литературе, для которых «нестыковки» в официальном пресс-релизе абсолютно очевидны.

Попытку спасти человечество от невежества предпринял новозеландец Питер Гейнсфорд (Peter Gainsford), специалист по языку, литературе и мифологии Древней Греции. К научному обсуждению подключилось также интернет-издание с веселым названием The Philological Crocodile («Филологический крокодил»). Непривычно, что «киви-эллинисту» и «крокодилу» можно доверять больше, чем целому министерству, Reuters и BBC, но, как говорится, «добро пожаловать в современный мир».

Ниже – комментарии Гейнсфорда и «Крокодила» к сообщениям об открытии. Помимо критики министерства, журналистов и Википедии, в них содержится очень любопытная информация, которая будет интересна даже тем, кто про Гомера слышал, но не читал.

Уникальность открытия

По словам Гейнсфорда, источник ошибок кроется в оригинальном пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции о находке, «возможно, древнейшего записанного фрагмента "Одиссеи" Гомера, сохранившегося до наших дней». Агентство Reuters выполнило перевод на английский и распространило новость, доверившись источнику и не проверив факты. В процессе и министерство, и Reuters умудрились переврать имя руководителя раскопок, которую зовут Эрофили-Ирис Колиа (Erofili-Iris Kolia), а не как-то иначе.

Единственный непреложный факт: при раскопках в Олимпии (полуостров Пелопоннес) была найдена глиняная табличка с записью семи строк из XIV песни «Одиссеи». Предварительная датировка – III век нашей эры, эпоха Римской империи.

Питер Гейнсфорд искренне поздравляет греческих и немецких археологов, ведущих раскопки в Олимпии, с замечательным открытием. Замечательное оно, впрочем, не совсем из-за Гомера или древности артефакта. «Открытие, безусловно, очень важное и довольно необычное. Это не папирус, на котором записано большинство сохранившихся литературных текстов. И это не камень со стихотворным фрагментом, каковых тоже известно немало. Это глиняная табличка. В греко-римском мире глиняные таблички никогда не были распространенным носителем информации. Таким образом, сам факт записи поэмы на глиняном носителе уже можно считать уникальным», — пишет Гейнсфорд.



Общий вид глиняной таблички из Олимпии. Фото: Greek Ministry of Culture and Sports

При этом ни один специалист по античной литературе не согласится с утверждением, что находка в Олимпии – древнейший фрагмент «Одиссеи». Гейнсфорд напоминает, что первый известный отрывок эпической поэмы старше найденного лет на 700 (подробности ниже).

Перевод фрагмента «Одиссеи» с глиняной таблички из Олимпии

По опубликованной в СМИ фотографии Гейнсфорд сумел восстановить и перевести найденный фрагмент текста. Это строки с 7 по 13 из четырнадцатой песни «Одиссеи» (см. заглавное фото).

7 [κ]α[λη τε μεγαλη τε περιδρομοϲ ην ρα ϲυβω]-

τηϲ

8 αυτοϲ δ’ αμφι ϲυεϲϲιν αποιχομενοιο

[α]νακτοϲ

9 νοϲφιν δεϲποινηϲ και Λαερταο γ[εροντοϲ]

10 ρυτοιϲιν λαεϲϲι και ετριγκωϲεν αχερ[δωι]

11 ϲταυρουϲ δ’ εκτοϲ ελαϲϲε διαμπερ[εϲ ενθα]

και ενθα

12 π̣υκνουϲ και θαμεαϲ το μελαν δ[ρυοϲ]

[α]μφικεαϲϲαϲ

13 [ε]ντοϲθεν δ’ αυληϲ ϲυφεουϲ δυοκ[αιδεκα]

ποιει ...



Фрагмент "Одиссеи" на глиняной табличке. Фото: Greek Ministry of Culture and Sports

Приводим эти строки в переводе В.Вересаева:

…Простирался

Двор перед ним широкий на месте, кругом защищенном.

Хижину всю окружал он. В небытность хозяина двор тот

Огородил для свиней свинопас, камней натаскавши,

У госпожи не спросясь, не спросясь и у старца Лаэрта.

Дикие груши венчали забор тот высокий из камня.

Крепким, густым частоколом из кольев дубовых обнес он

Всюду снаружи забор, от черной коры их очистив.

А за забором, внутри, двенадцать закут он настроил…

(«Одиссея», песнь XIV, строки 7-13. Перевод с древнегреческого В. Вересаева)

Изучив греческий оригинал, Гейнсфорд заметил отклонения от канонической версии. Например, в глаголе «огородил» (ἐθρίγκωσεν) буква θ (тета) заменена на τ (тау).

По мнению Гейнсфорда, это говорит о том, что либо переписчик, либо человек, диктовавший текст, знал о классическом произношении буквы θ «тета»: «т» твердая. В римские же времена, когда была изготовлена табличка, «тета» уже имела мягкое звучание, как th в английском слове thin. В современном греческом «тета» тоже произносится мягко.

В небольшом отрывке есть также одно пропущенное слово, что Гейнсфорд объясняет невнимательностью переписчика, но в целом обнаруженный в Олимпии фрагмент ничего не добавляет и не вносит никаких изменений в классический текст.

Датировка глиняной таблички из Олимпии

Специалистам хорошо известен перечень древних списков и фрагментов «Одиссеи». Из них не один-два, а почти сотня старше глиняной таблички из Олимпии, предварительно датированной III веком нашей эры. Гейнсфорд мягко недоумевает, как профильное греческое министерство и ведущие мировые СМИ не усомнились в «древнейшести» таблички при наличии сотни доказательств обратного.

По мнению The Philological Crocodile, такое количество само по себе удивительно с учетом того, что в древности «Илиада» была более популярным, цитируемым и переписываемым произведением Гомера по сравнению с «Одиссеей».

Гейнсфорд упоминает, а «Филологический крокодил» прямо указывает, что древнейший фрагмент «Одиссеи» был найден в 1980 году при раскопках греческой колонии Ольвия (ныне Украина, Николаевская область) – это остракон (осколок глиняного сосуда) V века до нашей эры с процарапанной 39-й строкой из девятой песни «Одиссеи»: «Ветер от стен илионских к Исмару пригнал нас, к киконам». Гейнсфорд видит в выборе именно этого фрагмента глубокий смысл: он передает тоску колонистов по родному дому.



Руины древнегреческой колонии Ольвия на берегах Буга. Фото с сайта relax.com.ua

Однако большинство древних списков поэмы происходит из Египта. Это записи на папирусе, самом популярном носителе своего времени. Папирус – дешевый, достаточно долговечный и простой в производстве материал. «Филологический крокодил» напоминает, что именно монополия Египта на производство папируса была одним из источников благосостояния династии Птолемеев. Даже переход с дешевого папируса на более дорогой пергамент был вынужденным: вероятной причиной стали постоянные торговые войны между Александрией и Пергамом.

А вот Греция никогда не славилась своими папирусами, для этого растения семейства осоковых в Греции климат неподходящий. Тем не менее греческие папирусы существуют, и один из древнейших, папирус из Дервени (340-320 год до н.э.), возможно, содержит одну строку из «Одиссеи»: «Ну-ка, скажи, сын Зевса, Гермес, Благодавец, Вожатый!..».

Исследователи до конца не уверены, поскольку эта строка может быть отрывком не из поэмы Гомера, а из «Орфических гимнов», очень похожего содержания: «Слушай меня, о Гермес, сын Майи, о вестник Зевеса!» («Сердце имущий всесильное, ты, состязаний блюститель…» – в русском переводе разница становится еще больше).

Помимо папирусов, множество цитат из Гомера найдено на керамике – сосудах эллинистического периода. Гейнсфорд признается, что сам об этом не знал – коллеги подсказали, что список таких «гомеровых» сосудов приводится в диссертации Марии Насиулы (Maria Nasioula) 2013 года.

Иными словами, фрагменты из «Одиссеи» уже находили на самых разных носителях, однако впервые – на глиняной табличке, что и делает это открытие особенным. В Древней Греции такие таблички использовались в основном для обучения детей и начинающих, но место находки – одно из самых почитаемых святилищ в Олимпии – позволяет сделать интересные предположения о назначении артефакта.

Назначение таблички из Олимпии

«Филологический крокодил» выдвинул любопытную версию: табличка, обнаруженная не где-нибудь, а в храме Зевса Олимпийского, могла быть вотивным предметом, подношением богам. Гейнсфорд в целом согласен с этой гипотезой, однако вопросы остаются.



Развалины храма Зевса в Олимпии. Фото с сайта brewminate.com

Благодарственные подношения богам в виде стихов, безусловно, имели место, однако основным материалом для записи текста была не глина, а камень или предмет, имевший большую личную ценность для дарителя.

Другая загадка – качество самой надписи. Она выполнена очень небрежно, строки и межстрочные интервалы неровные, многие буквы выглядят детскими каракулями. «Если бы я заплатил писцу за надпись на вотивном предмете и получил такой результат, я был бы очень расстроен», — пишет Гейнсфорд.

Возможно, эту табличку действительно оставил ребенок или ученик? Но почему он выбрал именно этот фрагмент «Одиссеи»? «Каким бы ни был смысл подношения, как с ним сочетается описание двора свинопаса Эвмея?!», — вопрошает Гейнсфорд. Эти вопросы, вероятно, еще долго останутся без ответа, если только археологи не найдут какие-то новые связанные артефакты.

Авторы «Филологического крокодила», впрочем, предлагают простое и понятное всем актерам объяснение: вотивную табличку со странным фрагментом мог оставить нервный исполнитель «Одиссеи», которому досталась декламация четырнадцатой песни. Его поймет каждый, кто хоть раз выходил на сцену – в критической ситуации годится любая помощь высших сил.

Под конец Гейнсфорд перечисляет несколько разрозненных ошибок журналистов в рассказе об открытии.

Многие написали, что в отрывке на глиняной табличке Одиссей обращается к своему старому другу Эвмею. Однако, как уже ясно из приведенного перевода, отрывок содержит описание двора свинопаса Эвмея. А Эвмей, в свою очередь, был не другом Одиссея, а его старым верным рабом.

«Одиссея» никак не могла быть создана в XI веке до нашей эры, и даже датировка VIII веком до н.э. притянута за уши. Большинство серьезных исследователей древнегреческих и гомеровских текстов склоняется к середине VII века до нашей эры.

Несмотря на очевидное существование устной эпической традиции, это вовсе не означает, что повествование об Одиссее постоянно витало в воздухе в ожидании, что кто-то его запишет и превратит в канонический текст. Никто не знает, когда «Одиссея» была впервые записана, и нет никаких гарантий, что она была записана сразу после создания (предположительно) в середине VII века.

Нет никаких доказательств того, что греческий алфавит был создан специально для того, чтобы записать устные рассказы Гомера. Авторов этой оригинальной идеи Гейнсфорд указывает особо: исследователи из университета Висконсина, США.

Надеемся, что пересказанный нами комментарий новозеландского специалиста поможет лучше разобраться в этой истории и внести соответствующие правки в публикации об открытии. Осталось дождаться официального пресс-релиза по результатам исследований таблички из Олимпии: у греческого министерства культуры больше нет права на "детские" ошибки.