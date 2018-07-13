Кокошник признали "мягкой силой" России

Кокошник — как "мягкая сила" России. Так о женском национальном головном уборе, который за минувший месяц стал неизменным атрибутом болельщиц нашей сборной — написал Дмитрий Киселев. Смотрелись — девушки в них, как отмечает глава "России сегодня" вполне лихо, элегантно и — "сексуально победоносно". А ещё это говорит о том, что в нашем обществе — как по всему миру сейчас — есть запрос на национальную одежду — заключил Дмитрий Киселев. И предложил начать возвращать ее в гардероб.

Babushka, matryoshka и balalaika. Нехитрый набор слов, которые иностранцы — хоть и учили перед приездом в Россию, но новой лексикой так и не воспользовались. Все затмил он. Русский kokoshnik. На первых полосах мировой прессы. Одни пишут, что похож на корону. Другие почему-то — на шлем. Третьи и вовсе утверждают: вот она, "мягкая сила России".

"Это взгляд извне, что кокошники — это мягкая сила России, ну, с некоторой иронией, как угодно. Я предлагаю дальше это уже не обсуждать. А что внутри? Просто нам нужно понять, откуда мы. Сейчас голод на российский стиль. И мы сами это чувствуем. И мы пока не очень его нашли. Я считаю, что кокошники на футбольных трибунах — это очень серьезная и важная подсказка всем нам", — говорит Дмитрий Киселев, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня".

Сейчас их скупают — едва ли не оптом. Для российских болельщиков — отличный способ отличиться. И заявить о себе.

"Берут все, все берут, и иностранцы, и русские. Все интересуются, но, конечно, в основном, женщины. Мужчины берут на подарки. Но так как сейчас в связи с ФИФА они берут, даже чтобы ходить болеть на фанзону", — рассказывает Анна Громова, продавец сувениров.

Впрочем, это, конечно, массмаркет. А вот в российских мастерских — сотни заказов на эксклюзивный дизайн. Коллекции свадебные, спортивные и даже детские. Неожиданно обойдя на коммерческом повороте привычную ушанку, кокошник превращается в новый национальный символ. И речь уже не только о футболе.

"Этот аксессуар может быть в повседневности очень легко. У нас есть кокошники джинсовые, кожаные. То есть он должен максимально подходить под современный образ. В принципе, он очень видоизменен, но при всем при этом остается кокошником", — поясняет Татьяна Домбровская, предприниматель.

Возвращение моды на национальную одежду — явление общемировое. Но в России до недавнего времени, скорее — экзотическое. И чемпионат мира это изменил. Сначала — внезапный ренессанс кокошника на футбольных трибунах. Потом традиционные сарафаны на болельщицах. Быть русским становится модно. И костюм — это только начало.

"Именно День России 12 июня и должен стать тем днем, когда должны появиться на Красной площади, на центральных улицах городов всей России люди в национальных костюмах. А вечером праздник должен продолжиться фестивалями этнической музыки, она же народная. И вот тогда мы ощутим себя россиянами в полной мере", — уверен Киселев.

Кстати, чтобы ощутить себя — частью огромной многонациональной страны, — ограничиваться одним лишь кокошником вовсе не обязательно. Хотя, кстати, и он вовсе не так прост, как кажется.

"Илья Сергеевич Глазунов в своем творчестве всегда изображал красоту русского национального костюма. И уже в 1968 году написал картину "Русская красавица". На этой картине вы можете увидеть девушку в нарядном сарафане и в кокошнике. И мы привыкли думать, что кокошник — это верхняя ажурная часть. На самом деле кокошник — это сложный многосоставной головной убор, состоящий из нескольких частей", — Екатерина Желвакова, начальник отдела экскурсионной и культурно-образовательной деятельности галереи Ильи Глазунова.

Галерея Ильи Глазунова. Здесь, в Музее сословий, собранная художником, хранится одна из богатейших в стране коллекций национального костюма.

На самом деле, женских национальных головных уборов существует огромное множество. Даже видов кокошников также много. Кроме кокошников здесь можно увидеть традиционную девичью повязку, которую носили только девушки. Один из видов кокошника у нас представлен — нижегородский, в виде полумесяца. Это так же кокошник, украшенный жемчужной поднизью.

А еще — рогатая кичка. Коноватная фата. Олонецкий венец. И даже — мордовская панга.

"Панга — это рог. Он отличается от всех прочих, представленных здесь. Вообще у нас здесь представлены костюмы более девятнадцати губерний нашей с вами страны. То есть, в принципе, я хочу сказать, болельщицам, которые надевают кокошники, могли бы надеть что-то подобное, например. рог".

И это тоже — история многонациональной страны. Изучение которой, судя по всему, для кого-то может начаться — даже с кокошника. Самого простого, хотя бы и картонного. Но такого интригующего — в своей простоте. И с этой точки зрения, он, действительно, "мягкая сила". Которую на глазах у целого мира россияне ощутили — в самих себе.