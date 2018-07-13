Эксперты ОЗХО приедут в лондонский район Эймсбери

Британия пригласила специалистов из Организации по запрещению химического оружия в Лондон, чтобы они провели анализ отравляющего вещества, обнаруженного в столичном районе Эймсбери. Группа экспертов приедет на следующей неделе, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

Российское диппредставительство в Лондоне, в свою очередь, потребовало представить данные о веществе из Эймсбери. Тем более, есть основания предполагать, что речь может идти об утечке. Так как рядом с этим районом находится военная лаборатория Портон-Даун, где ведется исследование ядов.

Напомним, 30 июня в лондонскую больницу доставили двух пострадавших из района Эймсбери. У обоих выявили сильнейшее отравление неизвестным веществом. Первая, Дон Стерджесс, скончалась 8 июля. Второй, Чарльз Роули, пришел в себя через два дня. По версии Скотланд-Ярда, оба были отравлены химическим оружием под названием "Новичок".