Рука Вашингтона: Греция передала Франции россиянина под давлением

Решение о передаче гражданина России Александра Винника французской стороне принято под давлением извне, уверен российский МИД. Там отметили, что Афины также проигнорировали запрос российской Генпрокуратуры о выдаче Винника на Родину. И теперь россиянина отправят во Францию. Но экстрадиции кроме России требовали еще и Соединенные Штаты.

Из Греции – во Францию. Суд Салонников удовлетворил запрос Парижа на экстрадицию Александра Винника. Французские правоохранители обвиняют 37-летнего россиянина по нескольким уголовным статьям – это вымогательство и отмывание денег. Адвокаты Винника собираются подать апелляцию. Защита уверена, что за запросом Парижа нужно искать руку Вашингтона.

"Штаты понимают, что Александра Винника они по своему запросу не получат. Поэтому здесь – попытка притянуть за уши уголовные дела, которые расследуются, чтобы с их помощью вытянуть Александра Винника из Греции. А потом американцы спокойно заберут его себе", — считает адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов.

Если сложить все сроки, указанные в протоколе Минюста США, Винник может провести 55 лет за решеткой. Американское правосудие полагает, что он причастен к взлому биткоин-биржи MT GOX.

Пару лет назад это была одна из крупнейших таких торговых площадок в мире. Через нее проходило до 70 процентов сделок с криптовалютами. Спустя некоторое время эта площадка стала жертвой хакерского взлома. У киберпреступников оказался доступ к средствам пользователей.

По данным США, деньги, украденные из MT GOX оказались на счетах биржи, которую основал Винник. По данным американских правоохранителей, Винник – один из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-Е отмыла более 4 миллиардов долларов. Однако шансов получить его напрямую у Вашингтона, похоже, нет. Как минимум, с точки зрения международного права.

"С точки зрения международного права должен быть заключен договор с государством, на территории которого совершено преступление и государством гражданином, которым является нарушитель. С этой точки зрения обращение властей США к Греции является неправомерными. Поскольку Винник, как понимаю, является гражданином России, а не гражданином Греции, в этом случае здесь нарушаются интересы России, так как его без согласования с Россией выдали властям другого государства", — подчеркивает президент Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

А ведь Генпрокуратура ранее сообщила, что в Грецию уже отправляли запрос о выдаче Александра Винника. Против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Более того, адвокат рассказал: его явка с повинной поступила российским правоохранителям. Винник признался, что причинил группе граждан материальный ущерб в 750 миллионов рублей. Теперь в России – его обвиняют по двум статьям – это мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в сфере компьютерной информации.