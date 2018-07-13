Старейший актер Театра имени Вахтангова, народный артист СССР, 96-летний Владимир Этуш попал в больницу.

Как сообщил ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву. В настоящее время актер госпитализирован. "Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет и все будет хорошо", — заключил директор театра.

Как уточняет РИА Новости, Владимир Этуш находится в одной из московских больниц, его состояние оценивается врачами как стабильное, он не в реанимации.

В Театре Вахтангова Этуш работает более 70 лет. Актер хорошо известен зрителям по фильмам "Кавказская пленница", "Приключения Буратино", "Старая, старая сказка" и многих других. Он был ректором Театрального института им. Бориса Щукина. Лауреат Государственной премии РФ (2002).