Количество жертв теракта в Пакистане выросло до 128 человек

Число погибших при взрыве в пакистанской провинции Белуджистан достигло 128 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация Исламское Государство (запрещена в России), сообщает агентство "Интерфакс". Соответствующее заявления экстремисты распространили через собственный информационный ресурс "Амак". Но никаких доказательств не предоставили.

Напомним, взрыв прогремел во время предвыборного митинга в округе Мастунг. На встречу с кандидатами в местные депутаты пришли около тысячи человек. Также среди погибших числится политик от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани.