В больнице, на которую жаловались Путину, выявили нарушения

Проверка, проведенная Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) выявила нарушения в выдаче медикаментов пациентам Струнинской городской больницы, на качество медобслуживания в которой местные жители пожаловались на "Прямую линию" с президентом.

Об этом в ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области по итогам рабочей поездки в город Струнино губернатора Светланы Орловой.

По словам директора территориального Фонда ОМС Ольги Ефимовой, проверка подтвердила, что с больных брались деньги для покупки лекарств, причем в историях болезни этот факт не отмечался – чтобы пациент не смог обратиться в страховую компанию и потребовать компенсации от медицинской организации.

Выяснилось, что в больнице не имелся сотрудник, ответственный за составление заявок на лекарства. Вскрылись серьезные нарушения в учете медикаментов, в накладных не были указаны дозировки и количество препаратов.

Орлова потребовала от главного врача, начмеда Струнинской больницы и представителей Фонда ОМС обеспечить жесткий контроль лекарственного обеспечения и распорядилась проверить все учреждения здравоохранения Владимирской области.

Она также лично осмотрела в Струнинской больнице отделение скорой помощи, главный корпус, посетила психоневрологическое и кожно-венерологическое отделения, где к ноябрю 2018 года должны быть завершены ремонтные работы.