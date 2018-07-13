Подросток, пропавший в горах под Сочи, найден мертвым

Спасатели обнаружили тело 13-летнего подростка из Новосибирской области, который 3 июля пропал, отбившись от туристической группы. Известно, что дети спускались от горы Фишт к морю.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в результате совместных усилий в труднодоступной местности пропавший мальчик найден мертвым. По данному факту организована доследственная проверка и возбуждено уголовное дело.

В поисках ребенка участвовали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Краснодарскому краю, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря, альпинисты, члены поисковых отрядов "Лиза Алерт" и другие волонтеры.

Следователями уже допрошены все участники похода, а также родственники мальчика и те, кто общался с ребенком до похода в лес. Причины и условия, повлекшие гибель несовершеннолетнего, выясняются.