Трамп около часа пил чай с британской королевой

Президент США Дональд Трамп провел почти час на встрече с королевой Великобритании Елизаветой II, и на 17 минут больше, чем планировалось, конкретно на чаепитии с ней.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press, где подсчитали, что Елизавета II планировала на приеме в Виндзорском замке уделить Трампу 30 минут, но в итоге встреча продлилась 47 минут, а всего вместе они провели 57 минут.

На встрече с королевой глава Белого дома присутствовал вместе с женой Меланией. После этого чета Трампов вылетели в Шотландию, где у Трампа есть гольф-клубы.

Королева Елизавета II встречалась с 11 действующими президентами США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра.