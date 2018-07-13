Андерсон за 6,5 часов обыграл Изнера и впервые вышел в финал Уимблдона

На британских кортах продолжается Уимблдон — третий в сезоне турнир серии Большого шлема. В этом году общий призовой фонд соревнований составляет 45 млн долларов. В пятницу, 13 июля, определился первый финалист в мужском разряде.

В первом полуфинале посеянный под восьмым номером южноафриканский теннисист Кевин Андерсон одержал победу над девятой ракеткой турнира американцем Джоном Изнером. Встреча, продолжалась 6 часов 35 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 в пользу 32-летнего представителя ЮАР, который в финале сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

В данной игре Изнер побил рекорд Уимблдона по количеству эйсов во время всего турнира, который был установлен хорватом Гораном Иванишевичем, сообщает РИА Новости. В 2001 году он сделал 212 подач навылет. Результат Изнера превысил 213.

Отметим, что данная продолжительность матча не является рекордной для Уимблдона. Только второй. В 2010 году все тот же Изнер и француз Николя Маю провели на корте 11 часов 5 минут.