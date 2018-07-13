Песков: Трампу бессмысленно требовать вернуть Крым Украине

Разговаривать с Россией на тему Крыма в контексте его возвращения Украине бессмысленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он, как передает "Интерфакс", заявил в интервью телеканалу Russia Today, отвечая на вопрос, может ли на саммите в Хельсинки на встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возникнуть тема возвращения Крыма Украине.

Песков подчеркнул, что Кремль рассчитывает на то, что со стороны США будет проявлена политическая воля к началу нормализации отношений с Россией.