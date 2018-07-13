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13 июля 201822:48

В работе Instagram произошел сбой

EPA

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве.

Как передает ТАСС, об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт социальной сети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы с входом в аккаунт.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей..

В апреле 2012 года Instagram был приобретен компанией Facebook. Цена покупки составила 300 миллионов долларов денежными средствами и 23 миллионов акций компании, что в общей сложности составило 1 миллиардов долларов.

По прогнозам экспертов, Instagram за 2017 год получил от глобальной рекламы около 2,8 миллиардов долларов.

На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 миллиардов человек.

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