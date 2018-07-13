Победная серия Ласицкене прервалась на 46-м турнире

Победная серия российской прыгуньи в высоту Мария Ласицкене из 45 турниров прервалась на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате. Российская спортсменка не смогла выиграть турнир впервые с июня 2016 года, прервав серию из 45 побед.

В Рабате Ласицкене разделила третье место с украинкой Екатериной Табашник, сообщает ТАСС. Обе легкоатлетки с первой попытки взяли высоту 1,90 м, но не смогли преодолеть планку на высоте 1,94 м. Победительницей этапа в итоге стала болгарка Мирела Демирева (1,94 м с первой попытки), второе место у украинки Юлии Левченко (1,94 м со второй попытки).

Последний раз двукратная чемпионка мира не смогла одержать победу на соревнованиях на чемпионате России в Чебоксарах 23 июня 2016 года.