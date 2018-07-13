В доме отравившихся в Эймсбери нашли флакон из-под "Новичка"

По информации Скотленд-Ярда, следователи обнаружили в городе Эймсбери в доме пострадавшего от отравления Чарльза Роули флакон со следами нервно-паралитического вещества "Новичок".

Сосуд небольших размеров был обнаружена во время поисковых работ и был доставлен в военную научно-техническую лабораторию в Портон-Дауне для исследований. После проведения тестов ученые подтвердили, что содержавшееся во флаконе вещество — "Новичок". Дальнейшие тесты должны установить, не идентично ли оно тому, которым ранее были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Сергей.

Сразу после того, как стало известно об отравлении двух человек в Эймсбери, британская полиция заявила, что основная версия следствия — связь этого инцидента с предположительным отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, однако подтвердить это в отсутствии образцов отравляющего вещества не представлялось возможным, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, в конце июня в городе Эймсбери 45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в критическом состоянии. Спустя несколько дней женщина скончалась, а мужчина пришел в себя и был допрошен полицией. Контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что пострадавшие подверглись воздействию "Новичка" — того же нервно-паралитического вещества, которым в марте текущего года в Солсбери были отравлены Скрипали. Лондон возложил ответственность за произошедшее в Солсбери на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к этому инциденту.