"Витесс" Слуцкого упустил победу в матче с тульским "Арсеналом"

Футбольный клуб "Арсенал" из Тулы в рамках предсезонного сбора в австрийском городе Филлах провел контрольную встречу с голландским "Витессом" из города Арнем, главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что "Арсенал" отыгрался со счета 0:2 в концовке матча. В составе голландской отличился Брайан Линссен (18-я минута), а Георгий Костадинов отправил мяч в свои ворота (29-я). В составе туляков голы забили Кантемир Берхамов (82-я минута) и Руслан Мингазов (87-я).

Напомним, в нынешнее межсезонье 47-летний Слуцкий подписал контракт с "Витессом" на два года.