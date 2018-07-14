Россия и Индия продолжают тесно сотрудничать в области торговли оружием

Переговоры Индии и России о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" продолжатся, несмотря на давление со стороны США. Об этом сообщает издание "Трибьюн" со ссылкой на министра обороны Индии.

В мае Москва и Дели согласовали контракт на 6 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". Это вызвало недовольство Штатов — в Вашингтона предупредили, что хотят ввести санкции против Индии. Но в Дели не испугались.