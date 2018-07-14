В Екатеринбург приехал патриарх Кирилл

На Урале находятся святые места, которые особенно почитаются верующими — они связаны с памятью царской семьи. На следующей неделе — исполнится 100 лет со дня гибели Николая Второго.

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла встречают на уральской земле со всеми почестями. Предстоятель Русской православной церкви привез в Екатеринбург мощи мученицы Елисаветы Федоровны – реликвии пробудут в Екатеринбурге все "Царские дни".

"В год 150-летия со дня рождения государя императора Николая Второго и в годовщину столетия его мученической кончины с особым чувством я вступаю на Екатеринбургскую землю. И совершенно очевидно, что именно с этим местом связано очень многое, в том числе, и в связи с прославлением святого Николая страстотерпца", — отметил Кирилл, патриарх Московский и Всея Руси.

Романовы прибыли на Урал сто лет назад — в апреле 1918-го года. Под арестом на уральской земле императорская семья провела чуть больше двух месяцев и в ночь на 17 июля их расстреляли в подвале Ипатьевского дома. То здание снесли в 70-е, а в начале 2000-х на этом месте построили храм-памятник на крови. Сегодня Патриарх Московский и всея Руси вновь посещает уральскую голгофу.

Предположительно над тем местом, где свершилась расправа над Романовыми, сейчас соорудили алтарь. Расстрельную комнату недавно открыли после реконструкции. Атмосферу трагических событий прошлого века передает красный камень.

На восточной стене выполнена мозаика значительной площади и на ней изображены все члены царской семьи. Они смотрят на нас также, как они когда то смотрели на своих убийц.

Сегодня предстоятель русской православной церкви проводит здесь службу. С этого места начнется божественная литургия и в ночь с 16-го на 17-е июля – в память о событиях вековой давности.

Верующие уже начинают прибывать в Уральскую столицу. Эти паломники крестным ходом идут из Санкт-Петербурга, из Царского села. В пути уже 4 месяца – в день по 35 километров. Каждые 5 километров привал на отдых и молитву. В дороге прихожане износили уже по несколько пар обуви.

Но несмотря ни на какие преграды паломников притягивает храм на крови в Екатеринбурге. На царские дни здесь ожидают не меньше 100 тысяч верующих с разных уголков страны. Многие из них готовы даже ночевать у стен храма, поэтому для них здесь разобьют палаточный лагерь.

И уже на следующе неделе от Храма на крови ночным крестным ходом паломники отправятся в монастырь царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. 20 километров дороги – по последнему пути последнего российского императора. Крестный ход возглавит патриарх Кирилл.