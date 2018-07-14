Сборная Россия выиграла Суперкубок легенд по футболу

В московском дворце спорта "Мегаспорт" завершился Суперкубок легенд по футболу. В финальном матче встречались сборные России и Италии. В итоге встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 7:6.

В составе российской команды хет-трик оформил Дмитрий Аленичев, дублем отметился Константин Головской. Также голы забили Юрий Ковтун и Олег Корнаухов, отмечает ТАСС. У итальянцев два мяча на свой счет записал Франческо Тотти, также отличились Кристиан Дзаккардо, Лучано Дзаури, Марко Дельвекио и Давид Ди Микеле. В итоге был признан лучшим игроком турнира. Отметим, что на финале присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.