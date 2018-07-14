Надаль и Джокович не смогли доиграть полуфинал Уимблдона

Второй полуфинальный матч Уимблдона – третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем не был доигран из-за наступления ночи. Встреча будет продолжена 14 июля.

Соперники успели провести на корте почти три часа (2:58). Встреча прервалась после третьего сета. На данный момент Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, ведет у второго сеянного Надаля со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

Отметим, что встреча не была доиграна из-за затянувшегося первого полуфинала, в котором южноафриканец Кевин Андерсон (8) за 6 часов 35 минут в самом долгом полуфинале в истории турниров серии Большого шлема обыграл американца Джона Изнера (9) со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.