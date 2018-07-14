"Реал" не собирается покупать Неймара

Мадридский футбольный клуб "Реал" выступил с официальным заявлением, в котором опроверг все слухи относительно возможного перехода бразильского нападающего французской команды "Пари Сен-Жермен" Неймара. "Королевский клуб" заявил, что не планирует делать каких-либо предложений о трансфере.

"Учитывая постоянные слухи, которые связывают наш клуб с Неймаром, мадридский "Реал" хочет прояснить, что клуб не планирует делать какие-либо предложения о трансфере игрока", — говорится в заявлении. Кроме того, мадридцы отметили, что имеют хорошие отношения с "ПСЖ". Напомним, что Неймар перешел в парижский клуб из "Барселоны" прошлым летом за рекордные 222 млн евро.