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14 июля 201801:43

Участок "голубой" линии Московского метрополитена закрыт на два дня

С субботы, 14 июля, до утра понедельника, 16 июля, в связи с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры закрыт для движения поездов участок Филевской ("голубой") линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская".

На время проведения работ станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будут закрыты для входя и выхода пассажиров, передает ТАСС. На время закрытия участка Филевской линии между станциями метро с 5:00 утра до 2:00 ночи будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы, интервал движения которые не превысит двух минут.

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Участок "голубой" линии Московского метрополитена закрыт на два дня

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