НХЛ. "Вегас" продлил контракт с главной звездой вратарем Флери

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" подписал новое трехлетнее соглашение с канадским вратарем Марком-Андре Флери, игра которого в прошлом сезоне и плей-офф позволила команде добраться до финала Кубка Стэнли. В нем "Вегас" уступил "Вашингтон Кэпиталз".

Как сообщает NHL.com/ru новый контракт 33-летнего голкипера начнет действовать с сезона-2019/20. Хоккеист за три года заработает в сумме 21 миллион долларов. В плей-офф прошлого сезона Флери одержал 13 побед в 20 матчах, отстояв четыре матча на ноль.