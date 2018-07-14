Судья Питана: новость о назначении на финал сравнима с известием об отцовстве

Аргентинский футбольный судья Нестор Питана прокомментировал новость о своем назначении на финальный матч чемпионата мира. Напомним, арбитр обслужит встречу между сборными Франции и Хорватии, которая состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники". Трансляцию смотрите на телеканале "Россия 1" и сайте Вести.Ru. Начало – в 17:50 мск.

"Очень редко я испытывал что-то похожее в своей жизни. Это чувство, это волнение... я мог бы сравнить его с тем моментом, когда мне сказали, что я стану отцом, — сказал Питана, которого цитирует РИА Новости. — На мне лежит большая ответственность. Для любого мальчишки, который любит футбол, попасть на финал чемпионата мира – мечта".