Израиль и ХАМАС обменялись ударами

В ночь на субботу, 14 июля, ВВС Израиля в ответ на запуск из сектора Газа горящих воздушных шаров и беспорядки у границы этого палестинского анклава нанес удары по нескольким целям ХАМАС.

Во время нанесения этих ударов из Газы по Израилю были запущены 17 ракет, пять из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол", передает ТАСС.

В пресс-службе Армии обороны Израиля отмечают, что террористическая организация ХАМАС продолжает атаки на израильских солдат и инфраструктуру безопасности, чтобы нанести ущерб израильским гражданским лицам, что является грубым нарушением суверенитета Израиля".

Как сообщалось, палестинские радикалы в ходе стартовавшей на границе сектора Газа массовой протестной акции начали запускать в сторону Израиля горящих воздушных змеев и воздушные шары. Для борьбы с этой угрозой израильские военные используют недорогие гражданские беспилотники, но все горящие цели перехватывать не удается. В результате ущерб от вызванных ими пожаров уже исчисляется миллионами долларов.