Так сколько ей лет? В социальных сетях продолжают обсуждать внешность эфиопской спортсменки
Спортсменка из Эфиопии едва не лишилась медали чемпионата мира среди юниоров. Причина — возраст. Появилась информация, что атлетка гораздо опытнее соперников. Пришлось даже проводить расследование.
Эфиопская спортсменка Гирмавит Гебржихаир. Выиграла бронзу в забеге на 5 тысяч метров на чемпионате мира среди юниоров, возраст которых не превышает двадцати лет. Все бы ничего, но пользователи соцсетей упрекают бегунью в обмане. По паспорту ей – 16. На вид – гораздо больше. Испанский атлет Оскар Хусильос в своем твиттере едко пошутил над спортсменкой: "Ее дети/внуки на трибунах наблюдают за ее победой в Кубке мира U20".
А вот кадры, опубликованные федерацией легкой атлетики Эфиопии. Девушка, что ниже ростом — Гирмавит Гебржихаир. Здесь выглядит моложе. Возраст ее подтверждает сайт международной федерации легкой атлетики. В графе "дата рождения" указано: 21 ноября 2001 года.
"Пробегите 5 тысяч метров с очень высокой скоростью, и посмотрите, как будете выглядеть после финиша. Африканские женщины выглядят старше сверстниц", — заступилась Алла Глущенко, комментатор соревнований по легкой атлетике.
Гирмавит показала отличный результат в прошлом году — 32:33 в забеге на 10 километров. Быстрее пробежали лишь пять спортсменок. В крупных международных соревнованиях раньше, судя по данным международной федерации, она не выступала. Эксперты утверждают, что даже небольшая разница в возрасте на юниорских соревнованиях дает фору атлету, который старше своих конкурентов.
"У нас даже женщины взрослые не бегали так хорошо в этом сезоне. Разница большая по детям – на один год полный разрыв. Часто соревнования проводится соревнования двух лет, там 93 и 94 год, и 93 года всегда процентов 95 побед", — отметил Владимир Иванов, спортивный обозреватель.
То есть, опытный спортсмен легко опередит новичка, но факт занижения возраста эфиопской бегуньи официально не доказан. Хотя, следует отметить, что зачастую до соревнований международная федерация "в лицо" самих спортсменов не видит.
Вопросы к спортсменам возникают регулярно – касаются они не только возраста, но даже пола. Один из ярких примеров – бегунья Кастер Семеня. Своим мужским телосложением девушка вызывала столько вопросов у болельщиков и соперниц, что международной федерации пришлось провести целое расследование. Подозрения официально не подтвердились. Немало "возрастных" вопросов и в футболе.
Настоящую волну подозрений вызвал футболист итальянского клуба "Лацио" Джозеф Минала — 17-летний мальчик с изрезанным морщинами лицом выглядел как мужчина, сменивший четвертый десяток. В итоге парня подвергли тесту, в ходе которого даже изучали его кости. Возраст оказался правдой. Пока же, никаких заявлений о возрасте бегуньи Гирмавит Гебржихаир по линии международной федерации легкой атлетики не поступало. Поэтому в социальных сетях продолжают гадать, правда ли, что этой бегунье всего 16 лет.
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