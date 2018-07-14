В США 3000 ресторанов McDonald's остались без салатов

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекратила продажу салатов в трех тысяч ресторанах в США. Такие меры были приняты из-за подозрений на связь этой продукции со вспышкой кишечной инфекции.

Как сообщил в минувшую пятницу, 13 июля, американский Центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил, в штатах Иллинойс и Айова у 90 человек обнаружено заболевание, вызванное паразитом Циклоспора. Четверть из заболевших сообщили, что незадолго до ухудшения самочувствия ели салаты в McDonald's.

В настоящее время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов работает с сетью ресторанов, чтобы выявить источник заражения.