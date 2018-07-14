Число жертв паводков в Японии превысило 200

По последним данным, в Японии в результате прошедших сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней погибли 209 человек, еще около 40 до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Для оказания помощи пострадавшим от удара стихии в западные районы страны прибыли тысячи волонтеров. Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма, которым ливневые дожди и оползни нанесли наибольший ущерб, ожидают прибытия около 18 тысяч добровольцев, готовых оказать помощь, передает ТАСС.

В результате стихийного бедствия в 31-й из 47-ми японских префектур полностью уничтожены, как минимум, 160 жилых домов, около 700 получили серьезные повреждения. Затоплены более 25 тысяч зданий. Сложившаяся ситуация осложняется опустившейся на территорию Японии сильной жарой – с раннего утра столбики термометров держатся на отметке выше 30 градусов.

Как сообщалось, в середине прошлой недели мощные ливневые дожди обрушились на Японию из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более метра осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней.