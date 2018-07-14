"Ливерпуль" подписал контракт с швейцарцем Шакири

Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири сменил "Сток Сити" на "Ливерпуль", который на своем сайте объявил о подписании долгосрочного контракта. Соглашение рассчитано до 2020 года.

Предыдущий сезон Шакири провел в "Сток Сити", который вылетел в Championship​​​. А швейцарец получил разрешение покинуть клуб. "Очень рад быть здесь, — сказал Шакири, которого цитирует РИА Новости. — Несколько лет назад я уже хотел перейти сюда, но в тот раз не сложилось. Поэтому я рад, что наконец-то оказался здесь".