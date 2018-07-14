Визит Дональда Трампа в Британию: итоги и конфузы

Отношения Вашингтона с Москвой могут стать лучше! Об этом заявил Дональд Трамп после встречи с британским премьером. Антироссийскую риторику, которую ведут в политических кругах США — Трамп назвал глупостью. И напомнил, что он неоднократно выступал за сближение с Россией.

Политика Терезы Мэй "убьет" торговую сделку между Вашингтоном и Лондоном, и лучше бы — британский кабмин возглавил главный противник премьера Борис Джонсон. Вот такие жесткие заявления Дональд Трамп делал всего за сутки до своего визита в Соединенное Королевство. Однако, свои же слова он опроверг на итоговой пресс-конференции, сказав, что с Терезой Мэй у него "прекрасные" отношения, у торговой сделки – блестящие перспективы, а все сообщения о проблемах между Британией и Америкой – "фейк ньюс".

"Я бы описал наши отношения с Великобританией, особенно после этих двух дней встреч с вашим премьер-министром, как в высшей степени особые. Могу ли я теперь рассчитывать на что-то большее? Не уверен. Но это высший уровень чего-то особенного. Здесь особые люди, это особая страна, к которой, как я уже говорил, у меня особое отношение, потому что моя мама родилась в Шотландии. И это важно для меня", — заявил Дональд Трамп, президент США

Вспомнили и про Россию: Трамп всю минувшую неделю возмущался тем, что наша страна – основной поставщик газа в европейские страны. Тереза Мэй поспешила заверить: тема много раз обсуждалась с Германией. Впрочем, премьер не стала скрывать – для ее правительства энергоснабжение Европы – уже не самый приоритетный вопрос.

"Внутри Евросоюза идет дискуссия по проекту "Северный поток 2". Думаю, президент еще подробно прокомментирует эту тему после встречи в Хельсинки. Посмотрим, что будет со стороны ЕС. И надо помнить, что мы в Евросоюзе до 29 марта 2019 года, а затем покидаем его", — парировала Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании.

В это время Лондон охватила новая волна протестов. Власти города ожидали шестидесятитысячную толпу сторонников толерантности, в итоге собралась – четверть миллиона!

Лозунги скандировали и на подъезде к Виндзорскому замку, где первую пару США принимала британская королева. На веку Елизаветы Второй — Дональд Трамп уже двенадцатый глава Белого дома, который прибывает в Соединенное королевство. И первый — кто опоздал на чаепитие. Слухи об этом просочились в СМИ, но служба протокола все отрицает. Покинул Англию Трамп тоже под звуки протестов. Армия активистов добралась и до замка в сорока километрах от Лондона. Под крики и свист американский президент отправился в Шотландию, где его ждали в отеле "Трамп Тернберри". Выходные, накануне переговоров с Владимиром Путиным глава Белого дома проведет за любимым занятием – будет играть в гольф.